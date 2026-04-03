Rego Payment Architectures: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Rego Payment Architectures hat am 31.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Rego Payment Architectures ebenfalls 0,020 USD je Aktie eingebüßt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,090 USD je Aktie für das Gesamtjahr vermeldet. Im Jahr zuvor hatte Rego Payment Architectures ebenfalls 0,090 USD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at