CAN DO Aktie
WKN: 676688 / ISIN: JP3244550004
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25.10.2026 23:30:00
Regret Signing Up for Social Security in 2026? Here's What You Can Do.
You thought you were ready to apply for Social Security benefits, but a few months in, you're second-guessing that decision. You're worried that you've permanently short-changed yourself by signing up when you did, rather than waiting until later when you qualify for larger checks.
You're far from the only person this happens to, and the good news is that you might not be locked into your current benefit amount forever. There is a way to get a do-over if you want one, though it comes with a catch.
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