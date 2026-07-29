KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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29.07.2026 08:06:02
Regulierung gefordert: Mehr als 1000 Experten warnen vor KI-Kontrollverlust
Nach dem selbstständigen Hackerangriff der KI von OpenAI wächst die Sorge unter Experten: Künstliche Intelligenz sei immer schwieriger zu kontrollieren. Sie fordern ein internationales Regelwerk, bevor die Entwicklung menschliche Fähigkeiten vollends übersteige.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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