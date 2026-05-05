Cybersicherheit im Fokus 05.05.2026 12:04:00

Regulierung von KI: EU führt Gespräche mit Anthropic über neues Modell "Mythos"

Regulierung von KI: EU führt Gespräche mit Anthropic über neues Modell "Mythos"

Die Europäische Union führt nach den Worten von EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis Gespräche mit Anthropic über dessen neues KI-Modell Mythos.

Die Auswirkungen auf die Cybersicherheit ziehen derzeit die Aufmerksamkeit von Regierungsvertretern auf beiden Seiten des Atlantiks auf sich.

Dombrovskis sagte am späten Montag in Brüssel zu Journalisten, dass sich Vertreter der Europäischen Kommission mit Vertretern von Anthropic getroffen hätten. Dabei seien sie über technische Details zu den Cyber-Fähigkeiten und den Risiken von Mythos Preview informiert worden.

"Wir prüfen derzeit mögliche Auswirkungen im Lichte der EU-Politik und -Gesetzgebung", so Dombrovskis. "Es ist klar, dass angesichts der beispiellosen Fähigkeiten, die für dieses Mythos-Modell beansprucht werden, derzeit natürlich Einschränkungen bestehen, wie diese Einführung stattfindet." Die Kommission diskutiert zudem über die Möglichkeit, dass europäische Unternehmen und der EU-Bankensektor Tests zur Cyber-Resilienz durchführen.

Anthropic reagierte nicht unmittelbar auf eine Bitte um Stellungnahme.

Mythos kann Schwachstellen in Computercodes finden. Regierungsvertreter sind besorgt, dass das KI-Modell ein Risiko für die nationale Sicherheit darstellen könnte. Anthropic stellte das Modell zunächst rund 50 Unternehmen und Organisationen, die kritische Infrastrukturen verwalten, zur Verfügung. Dazu gehören Amazon Web Services und JPMorgan Chase.

DJG/DJN/brb/hab

Dow Jones Newswires

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Super-KI betroffen: Offenbar Sicherheitslücke bei Anthropic

Bildquelle: Mehaniq / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter keine Lösung im Nahost-Konflikt: ATX-Anleger in Kauflaune -- DAX mit Gewinnen -- US-Börsen fester -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist am Dienstag Optimismus zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt im Handelsverlauf zu. Die US-Börsen zeugen sich mit Gewinnen. Am Dienstag dominierten in Fernost die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen