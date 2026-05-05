|Cybersicherheit im Fokus
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05.05.2026 12:04:00
Regulierung von KI: EU führt Gespräche mit Anthropic über neues Modell "Mythos"
Dombrovskis sagte am späten Montag in Brüssel zu Journalisten, dass sich Vertreter der Europäischen Kommission mit Vertretern von Anthropic getroffen hätten. Dabei seien sie über technische Details zu den Cyber-Fähigkeiten und den Risiken von Mythos Preview informiert worden.
"Wir prüfen derzeit mögliche Auswirkungen im Lichte der EU-Politik und -Gesetzgebung", so Dombrovskis. "Es ist klar, dass angesichts der beispiellosen Fähigkeiten, die für dieses Mythos-Modell beansprucht werden, derzeit natürlich Einschränkungen bestehen, wie diese Einführung stattfindet." Die Kommission diskutiert zudem über die Möglichkeit, dass europäische Unternehmen und der EU-Bankensektor Tests zur Cyber-Resilienz durchführen.
Anthropic reagierte nicht unmittelbar auf eine Bitte um Stellungnahme.
Mythos kann Schwachstellen in Computercodes finden. Regierungsvertreter sind besorgt, dass das KI-Modell ein Risiko für die nationale Sicherheit darstellen könnte. Anthropic stellte das Modell zunächst rund 50 Unternehmen und Organisationen, die kritische Infrastrukturen verwalten, zur Verfügung. Dazu gehören Amazon Web Services und JPMorgan Chase.
DJG/DJN/brb/hab
Dow Jones Newswires
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