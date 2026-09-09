09.09.2026 06:53:39

Rehlinger will Eigenanteil für Pflegeheim-Platz deckeln

ESSEN/SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger hat sich für eine Deckelung des Eigenanteils an den Kosten für einen Platz im Pflegeheim ausgesprochen. "Reformen müssen das Leben von Menschen verbessern", sagte die SPD-Politikerin der Funke Mediengruppe. "Wir sollten mit der Pflegereform die Kosten für die stationäre Pflege für die Betroffenen begrenzen."

Rehlinger warb dafür, den Eigenanteil für Pflegebedürftige bei 1.500 Euro zu deckeln. Das sei innerhalb des Versicherungssystems finanzierbar und entlaste Pflegebedürftige sowie ihre Angehörigen vielfach massiv. "Das wäre ein Punkt, mit dem man auch offensiv werben kann für ein Gesamtpaket."

Nach einer Auswertung des Verbandes der Ersatzkassen mussten mit Stand 1. Juli im ersten Jahr im Heim im bundesweiten Schnitt 3.364 Euro im Monat aus eigener Tasche gezahlt werden und damit monatlich 119 Euro mehr als zu Jahresbeginn und 256 Euro mehr als zum 1. Juli 2025. Die schwarz-rote Koalition auf Bundesebene arbeitet gerade an einer Pflegereform./chs/DP/zb

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