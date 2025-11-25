25.11.2025 11:51:38

Reiche fordert späteres Renteneintrittsalter

BERLIN (dpa-AFX) - Die Beschäftigten in Deutschland sollen nach Ansicht von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) mittelfristig später in Rente gehen als heute. Für die Zeit nach dem Jahr 2031 plädierte Reiche auf dem Arbeitgebertag in Berlin für eine Anpassung des Renteneintrittsalters an die gestiegene Lebenserwartung.

Bereits früher hatte Reiche mit der Forderung nach einem späteren Renteneintritt für Aufmerksamkeit gesorgt. Während Ökonomen und Arbeitgeber die Position Reiches teilen, stemmen sich Gewerkschaften und SPD gegen so einen Schritt.

Im schwarz-roten Koalitionsvertrag steht: "Statt einer weiteren Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters wollen wir mehr Flexibilität beim Übergang vom Beruf in die Rente. Dabei setzen wir auf Freiwilligkeit." In diesem Jahr soll aber eine Rentenkommission eingesetzt werden, die neue Vorschläge für die Zeit nach 2031 machen soll. Die Regierung verspricht eine grundsätzliche Reform auf deren Grundlage. In welche Richtung dies geht, ist offen.

Mögliche Schritte zu späterem Renteneintritt

Reiche forderte, zunächst müsse dafür gesorgt werden, dass der Renteneintritt sich der Regelalterszeit von 67 Jahren annähert. Unter anderem müsse die heute attraktive Frühverrentung unattraktiv gemacht werden. Für eine Koppelung der des gesetzlichen Renteneintrittsalters an die Entwicklung der Lebenserwartung solle sich Deutschland ein Vorbild an Dänemark oder Schweden nehmen.

Zuvor hatte Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger einen Stopp des in der Koalition umstrittenen geplanten aktuellen Rentenpakets gefordert. Statt der geplanten Fixierung des Sicherungsniveaus der Rente im Verhältnis zu den Löhnen bei 48 Prozent forderte auch Dulger ein höheres Renteneintrittsalter. "Wenn die Menschen älter werden, muss auch die Regelaltersgrenze schrittweise angehoben werden", sagte der Arbeitgeberpräsident. Da es an Fachkräften fehle, dürfe es zudem keine vorzeitige abschlagsfreie sogenannte "Rente mit 63" mehr geben./bw/DP/stw

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
22.11.25 KW 47: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas tiefer -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt am Dienstag leicht nach. Der deutsche Aktienmarkt tendiert seitwärts. In Fernost waren am Dienstag Gewinne zu erkennen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen