Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-
10.04.2026 11:36:38

Reiche: Koalitionsausschuss berät Sonntag über Entlastungen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Spitzen von Union und SPD beraten nach Angaben von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche am Sonntag über Entlastungen wegen der hohen Energiepreise. Es werde einen Koalitionsausschuss geben, sagte die CDU-Politikerin in Berlin.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will zusätzliche Entlastungen nur für den Fall, dass die Preise noch weitcruer steigen. Der Bund könne nicht alle Verwerfungen abfedern, hatte er betont. Zugleich forderte Merz Reiche und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) auf, sich auf Vorschläge zu einigen. Bisher ist ein solcher Kompromiss aber nicht in Sicht, die Ideen gehen weit auseinander./tam/DP/nas

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Israel will mit Libanon verhandeln: ATX legt zu -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendiert vor dem Wochenende höher. Der deutsche Leitindex zeigt sich freundlich. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen