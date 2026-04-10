|
10.04.2026 11:36:38
Reiche: Koalitionsausschuss berät Sonntag über Entlastungen
BERLIN (dpa-AFX) - Die Spitzen von Union und SPD beraten nach Angaben von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche am Sonntag über Entlastungen wegen der hohen Energiepreise. Es werde einen Koalitionsausschuss geben, sagte die CDU-Politikerin in Berlin.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will zusätzliche Entlastungen nur für den Fall, dass die Preise noch weitcruer steigen. Der Bund könne nicht alle Verwerfungen abfedern, hatte er betont. Zugleich forderte Merz Reiche und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) auf, sich auf Vorschläge zu einigen. Bisher ist ein solcher Kompromiss aber nicht in Sicht, die Ideen gehen weit auseinander./tam/DP/nas
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!