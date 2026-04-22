Reiche legt neue Konjunkturprognose vor

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) legt am Mittwoch (14.15 Uhr) in Berlin die neue Konjunkturprognose der Bundesregierung vor. Erwartet wird, dass die Regierung mit einem deutlich schwächeren Wirtschaftswachstum in diesem Jahr rechnet. Im Januar hatte sie noch ein Plus von 1,0 Prozent erwartet.

Anfang April hatten bereits führende Forschungsinstitute ihre Wachstumsprognose nach unten geschraubt - auf ein Plus von nur noch 0,6 Prozent. Der "Energiepreisschock" im Zuge des Iran-Kriegs treffe die Erholung der deutschen Wirtschaft hart, hieß es. Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar ist es zu Preissprüngen bei Öl und Gas gekommen. Grund ist die faktische Blockade der für die weltweite Energieversorgung wichtigen Straße von Hormus.

Deutschland war 2025 nur knapp am dritten Jahr ohne Wirtschaftswachstum vorbeigeschrammt und um 0,2 Prozent gewachsen. In diesem Jahr sollte es eigentlich wieder merklich bergauf gehen, getragen vor allem durch staatliche Milliardenausgaben zur Modernisierung der Infrastruktur und für Verteidigung./hoe/DP/he