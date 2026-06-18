Reiche setzt auf Wachstum in der Türkei

ANKARA (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche will bei einem zweitägigen Besuch im türkischen Ankara zu neuen und vertieften Unternehmensaktivitäten in der Türkei beitragen. Auch deutsche Unternehmen sollen in den nächsten Jahren von angekündigten hohen Milliardeninvestitionen des Landes profitieren, sagte Reiche vor der Ankunft in der türkischen Hauptstadt.

Deutsche Unternehmen in der Türkei hätten mit hochqualifizierten türkischen Fachkräften die Chance, den eurasischen Markt zu erschließen, so Reiche. Reiche wird begleitet von Branchen-Vertreterinnen und -Vertretern aus dem Energie-, Tourismus- und Technologiesektor. Im Fokus: Infrastruktur und Speicher etwa für erneuerbare Energien .

Reiche stufte die Türkei als Energiedrehscheibe zwischen Europa, Nahem Osten und Kaukasus ein. "Die Türkei ist nicht nur ein verlässlicher Partner, sie ist im Bereich der Energie ganz klar auf Wachstum orientiert." Auf die Frage, ob die innenpolitische Lage mit Repressionen gegen die Opposition zur Sprache kommen solle, sagte Reiche kurz vor dem Start, es gebe neben schönen Themen auch komplizierte. "Die werden wir besprechen, aber bestimmt nicht kurz vor Abflug und nicht ins Mikrofon."/bw/DP/men