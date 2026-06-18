18.06.2026 16:38:38

Reiche setzt auf Wachstum in der Türkei

ANKARA (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche will bei einem zweitägigen Besuch im türkischen Ankara zu neuen und vertieften Unternehmensaktivitäten in der Türkei beitragen. Auch deutsche Unternehmen sollen in den nächsten Jahren von angekündigten hohen Milliardeninvestitionen des Landes profitieren, sagte Reiche vor der Ankunft in der türkischen Hauptstadt.

Deutsche Unternehmen in der Türkei hätten mit hochqualifizierten türkischen Fachkräften die Chance, den eurasischen Markt zu erschließen, so Reiche. Reiche wird begleitet von Branchen-Vertreterinnen und -Vertretern aus dem Energie-, Tourismus- und Technologiesektor. Im Fokus: Infrastruktur und Speicher etwa für erneuerbare Energien.

Reiche stufte die Türkei als Energiedrehscheibe zwischen Europa, Nahem Osten und Kaukasus ein. "Die Türkei ist nicht nur ein verlässlicher Partner, sie ist im Bereich der Energie ganz klar auf Wachstum orientiert." Auf die Frage, ob die innenpolitische Lage mit Repressionen gegen die Opposition zur Sprache kommen solle, sagte Reiche kurz vor dem Start, es gebe neben schönen Themen auch komplizierte. "Die werden wir besprechen, aber bestimmt nicht kurz vor Abflug und nicht ins Mikrofon."/bw/DP/men

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 24: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 24
13.06.26 KW 24: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.06.26 KW 24: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

USA und Iran unterzeichnen Absichtserklärung: ATX mit Verlusten -- DAX etwas fester -- Wall Street mit Gewinnen -- Asiens Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Am heimischen Aktienmarkt zeigen sich Verluste. Der DAX verzeichnet leichte Gewinne. An der Wall Street geht es aufwärts. An den Börsen in Asien entwickeln sich die Märkte in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen