Reiche stellt Großauftrag für Meyer Werft vor

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bund und das Land Niedersachsen stellen am Montag (11.05 Uhr) in Berlin nach dpa-Informationen einen Großauftrag der Schweizer Kreuzfahrtreederei MSC Cruises für die Meyer Werft vor. Das Bundeswirtschaftsministerium hat zu einer Pressekonferenz zur Zukunft des Unternehmens eingeladen, ohne konkreter zu werden. Teilnehmen sollen Ministerin Katherina Reiche (CDU), Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD), der MSC-Cruises-Aufsichtsratsvorsitzende und der Geschäftsführer der vor einem Jahr vom Staat geretteten Meyer Werft.

Nach dpa-Informationen handelt es sich bei dem Auftrag um vier Schiffe, die die Auslastung der Werft bis 2036 sichern sollen. Auch der "Spiegel" und die "Neue Osnabrücker Zeitung" berichteten. Den Medien zufolge liegt der Preis für ein Kreuzfahrtschiff bei rund einer Milliarde Euro, sodass sich das Gesamtvolumen des neuen Auftrags auf mehrere Milliarden belaufen könnte./cwe/DP/he