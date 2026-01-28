|
28.01.2026 05:49:38
Reiche stellt Jahreswirtschaftsbericht vor
BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) legt am Mittwoch (14.30 Uhr) den Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung vor. Erwartet wird, dass Reiche die Konjunkturprognose für dieses Jahr senkt, unter anderem wegen eines anhaltend schwachen Exportgeschäfts. Im Herbst war sie von einem Wachstum von 1,3 Prozent ausgegangen.
2025 schrammte Deutschland nur knapp am dritten Jahr ohne Wirtschaftswachstum vorbei, es gab ein Mini-Wachstum von 0,2 Prozent. Reiche fordert Strukturreformen bei Steuern, den soziale Sicherungssystemen, auf dem Arbeitsmarkt sowie den Energiepreisen./hoe/DP/nas
