RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|
06.07.2026 11:03:38
Reiche will bei Gaskraftwerken auf Norden und Osten zugehen
BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) will im Streit um eine Benachteiligung des Nordens und Ostens beim Bau neuer Gaskraftwerke einlenken. Bei den Gesetzesplänen zur Sicherung der Stromversorgung zeichnet sich ab, dass der sogenannte Südbonus für südlichere Bundesländer nicht mehr in der bisherigen Form gelten soll. Geplant sind Verbesserungen zugunsten von Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Darauf deutet ein Änderungsantrag der schwarz-roten Koalition hin, welcher der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuvor berichtete die "Märkische Allgemeine".
"Südbonus" soll nicht gleich greifen
Bisher sollten bis zu zwei Drittel der ausgeschriebenen Kraftwerks-Kapazitäten vorrangig in den "netztechnischen Süden" gehen. Dies umfasst die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland. Nach dem neuen Vorschlag soll der Südbonus erst greifen, wenn ein Drittel der Zuschläge in den Norden und Osten gegangen sind.
Die Energieunternehmen Leag in Brandenburg und Mibrag in Sachsen und Sachsen-Anhalt und die Industriegewerkschaft BCE hatten die Bundesregierung aufgefordert, den Gesetzentwurf nachzubessern. Der Bundesrat hatte im Juni einem Änderungsvorschlag von Sachsen mit Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt zugestimmt. Neue Gaskraftwerke sollen im Zuge des bis 2038 geplanten schrittweisen Kohleausstiegs die Versorgungssicherheit mit Strom gewährleisten und künftig als eine Art Reserve einspringen./vr/hoe/DP/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RWE AG St.
|
03.07.26
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) veröffentlicht Bewertung: RWE-Aktie mit Buy (finanzen.at)
|
03.07.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX am Freitagmittag fester (finanzen.at)
|
03.07.26
|XETRA-Handel: DAX liegt am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
01.07.26
|XETRA-Handel DAX notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
01.07.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
01.07.26
|DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
01.07.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zum Start im Minus (finanzen.at)
|
01.07.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beginnt die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.at)
Analysen zu RWE AG St.
|03.07.26
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.06.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|23.06.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|23.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|03.07.26
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.06.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|23.06.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|23.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|03.07.26
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.06.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|23.06.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|23.06.26
|RWE Buy
|UBS AG
|23.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|19.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|11.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|57,54
|-0,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFehlende Impulse machen sich bemerkbar: ATX gibt nach -- DAX schleicht auf neue Rekordmarken -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart kaum verändert. Beim DAX sind überschaubare Gewinne und neue Rekorde zu sehen. In Asien bewegen sich die Börsen in unterschiedliche Richtungen.