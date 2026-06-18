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18.06.2026 05:49:40
Reiche will Beziehungen zur Türkei ausbauen
BERLIN (dpa-AFX) - Mit einer zweitägigen Reise will Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) ab diesem Donnerstag die Beziehungen zur Türkei vertiefen. Im Mittelpunkt stehen laut ihrem Ministerium die deutsch-türkischen Wirtschafts- und Energiepartnerschaften, die einem Ministeriumssprecher zufolge als wichtige Bausteine auch der deutschen Wirtschaftssicherheit betrachtet werden. Denn die Türkei gilt als strategisch bedeutsamer Partner. In einer Rangfolge deutscher Exportzielen belebt sie demnach Rang 14. Konkret will Reiche in Ankara unter anderem an Sitzungen der Bilaterale Wirtschafts- und Handelskommission (JETCO) und des Deutsch-Türkischen Energieforums teilnehmen, die als Plattform für Dialog zwischen Politik und Wirtschaft beider Länder dienen. Ob auch die innenpolitische Lage in der Türkei zur Sprache kommt, war im Vorfeld offen./bw/DP/stk
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