BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|
27.05.2026 05:25:38
Reiche wirbt in China für belastbare Wirtschaftsbeziehungen
PEKING (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche hat zum Auftakt ihres China-Besuchs für einen "vertrauensvollen und offenen Austausch" zwischen Berlin und Peking geworben. Dieser sei ihr "sehr, sehr wichtig", sagte die CDU-Politikerin in Peking bei einem Treffen mit Zhou Haibing, einem Vizeminister der Staatlichen Kommission für Entwicklung und Reform. Die Behörde gilt als eine der wichtigsten wirtschaftspolitischen Planungsstellen Chinas.
Reiche verwies auf die "sehr guten bilateralen Gespräche", die Bundeskanzler Friedrich Merz jüngst mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping geführt habe. Nun sei es ihre Aufgabe, "diesen Faden aufzunehmen". Reiche verwies auch auf Zhous Ausbildung als Bauingenieur. Die Bedeutung von Statik und Belastbarkeit sei ihm wohlvertraut. "So wollen wir auch unsere Beziehungen gestalten", sagte die Ministerin.
Reiche sprach die Themen Energiesicherheit und Versorgungssicherheit an, die auch für China große Bedeutung hätten. Die Krisenlage im Nahen Osten bereite Sorge, weil sie die Versorgungssicherheit in Europa und Deutschland berühre. Zugleich steige durch die Nutzung künstlicher Intelligenz der Bedarf an Strom und leistungsfähigen Netzen.
Ungleichgewichte im Handel sorgen für Spannungen
Reiche will in Peking auch mit Handelsminister Wang Wentao sprechen sowie mit Vizeministerpräsident He Lifeng, der in der chinesischen Regierung Handelsfragen mitverantwortet. Im Tross der ehemaligen Managerin reisen eine Reihe von deutschen Unternehmensvertretern mit, darunter BASF-Chef (BASF) Markus Kamieth und der Vorstandsvorsitzende von thyssenkrupp, Miguel Ángel López Borrego. Am Donnerstag will Reiche in der südchinesischen Industriemetropole Guangzhou Firmen besuchen und Vertreter der Lokalregierung treffen.
Die Reise findet in einer Phase statt, in der Berlin und Peking den wirtschaftspolitischen Dialog wieder vertiefen wollen. Kanzler Merz brachte Ende Februar mit seiner Reise nach Fernost die Gespräche mit Peking wieder in Gang. Zugleich belasten Handelsungleichgewichte, Klagen über unfairen Wettbewerb und Debatten über strengere EU-Schutzmaßnahmen das Verhältnis.
China ist Deutschlands wichtigster Handelspartner, allerdings werden weit mehr Waren aus der Volksrepublik eingeführt als dorthin exportiert. Das Handelsvolumen lag nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im vergangenen Jahr bei etwas mehr als 250 Milliarden Euro. Deutschland importierte Waren im Wert von 170,6 Milliarden Euro aus China, 8,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Die deutschen Exporte nach China gingen dagegen um 9,7 Prozent auf 81,3 Milliarden Euro zurück./jpt/DP/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BASF
|
26.05.26
|EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
26.05.26
|EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
26.05.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 mit Abgaben (finanzen.at)
|
26.05.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
26.05.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
26.05.26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX zum Start des Dienstagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
25.05.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
25.05.26
|Montagshandel in Frankfurt: DAX präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
Analysen zu BASF
|22.05.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.05.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|11.05.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.05.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.05.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|11.05.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.05.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|11.05.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.05.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|04.05.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|01.05.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.05.26
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.04.26
|BASF Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|51,41
|0,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Angriff im Iran trotz Waffenruhe: ATX und DAX gehen leichter aus dem Handel -- Wall Street letztlich uneinheitlich -- Asiatische Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Dienstag abwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit unterschiedlichen Tendenzen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Dienstag mehrheitlich tiefer.