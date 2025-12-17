17.12.2025 17:14:38

Reichinnek will Oligarchen-Geld konfiszieren

BERLIN (dpa-AFX) - Eine Nutzung des eingefrorenen russischen Staatsvermögens zugunsten der Ukraine ist nach Ansicht der Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek rechtlich fragwürdig. Es sei zwar richtig, Russland finanziell zur Verantwortung zu ziehen, aber dabei müsse das Völkerrecht beachtet werden, warnte Reichinnek im Bundestag nach der Regierungserklärung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU).

Merz möchte bei dem am Donnerstag beginnenden EU-Gipfel erreichen, dass das in der EU eingefrorene russische Vermögen für die Unterstützung der Ukraine genutzt wird. Reichinnek warb im Bundestag stattdessen dafür, das Vermögen der Oligarchen hinter dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu konfiszieren. "Das schadet dem genauso, ist einfacher und rechtssicher."/ax/jr/bk/mfi/DP/stw

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX auf Richtungssuche -- DAX tiefer -- Wall Street in Rot -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts, während der deutsche Leitindex Verluste einsteckt. An der Wall Street geht es abwärts. In Fernost dominierten die Bullen das Börsengeschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen