Reichster Mann der Ukraine gibt Rückzug aus Medien-Geschäft bekannt

Kiew (Reuters) - Der reichste Mann der Ukraine, Rinat Achmetow, hat am Montag seinen Rückzug aus dem Mediengeschäft angekündigt und dabei von einem unfreiwilligen Schritt gesprochen.

Seine Media Group Ukraine werde die Lizenzen für die Fernsehkanäle und Druckmedien an den Staat übergeben, schrieb er in einer Erklärung von Achmetow an die Nachrichtenagentur Reuters. Die Onlinemedien würden eingestellt, hieß es weiter unter Verweis auf ein im vergangenen Jahr erlassenes Gesetz, das den Einfluss von Oligarchen beschränken soll. "Ich habe eine unfreiwillige Entscheidung getroffen, dass meine Investmentgesellschaft SCM aus dem Mediengeschäft aussteigt", hieß es. "Als größter privater Investor in die ukrainischen Wirtschaft habe ich wiederholt erklärt, dass ich nie ein Oligarch war und auch nie einer sein werde."

Ein Sprecher von Präsident Wolodymyr Selenskyj begrüßte den Schritt. Das Gesetz sei der Beginn einer neuen Beziehung zwischen Staat und Wirtschaft. Zu der Media Group Ukraine gehören Fernsehsender wie Ukraine 24, die zu den beliebtesten im Land gehören. In den Wochen vor dem russischen Einmarsch verschärften diese Sender ihre Kritik an Selenskyj, während Achmetow sich gegen das Oligarchen-Gesetz stemmte. Selenskyj hatte im November erklärt, die Regierung in Moskau versuche den Milliardär in ein Attentat gegen ihn zu verwickeln. Achmetow hat die Vorwürfe zurückgewiesen.