Austrian Airlines Aktie
WKN: 62015 / ISIN: AT0000620158
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05.08.2026 15:49:17
"Reicht bei weitem nicht": Luftfahrt verlangt nach AUA-Verlust mehr staatliche Entlastung
60 Millionen Euro hat die Regierung im Doppelbudget für die heimische Luftfahrt reserviert. Noch ist unklar, in welcher Form die Entlastung fließtWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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