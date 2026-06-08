Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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08.06.2026 19:08:25
Reid Hoffman Exits Microsoft Board A Decade After LinkedIn Sale — Stock Has Soared 570%
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