Philips Aktie
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
|
09.02.2026 10:33:48
Reimagining the X-ray exam experience for children and staff
Learn how Children’s of Alabama uses Philips Ambient Experience to reduce anxiety, improve patient compliance, and increase efficiency in pediatric X-ray exams.Weiter zum vollständigen Artikel bei Philips Electronics N.V.
Nachrichten zu Philips N.V.
|
06.02.26
|Schmähpreis rückt auf Messe Fälschungen ins Rampenlicht (dpa-AFX)
|
23.12.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Philips auf 'Hold' - Ziel 25 Euro (dpa-AFX)
|
04.11.25
|Philips-Aktie steigt: Philips optimistischer für Marge - Auftragseingänge angezogen (dpa-AFX)
|
04.11.25
|ROUNDUP: Philips wird optimistischer für Marge und erzielt starkes Neugeschäft (dpa-AFX)
|
04.11.25
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt Philips auf 'Buy' - Ziel 28 Euro (dpa-AFX)
|
04.11.25
|Starkes Neugeschäft, Wachstum in Nordamerika: Philips optimistischer für Marge (dpa-AFX)
|
29.10.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Philips auf 'Hold' - Ziel 25 Euro (dpa-AFX)
|
28.10.25
|Philips-Aktie im Minus: FDA kritisiert Produktionsstätten (dpa-AFX)
Analysen zu Philips N.V.
|04.02.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Philips Buy
|UBS AG
|16.01.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|Philips Buy
|UBS AG
|13.01.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|23.12.25
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Philips N.V.
|24,69
|-0,68%