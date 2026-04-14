OneSpaWorld Holdings Aktie
WKN DE: A2PGAS / ISIN: BSP736841136
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14.04.2026 20:05:57
Reinhart Partners Doubles Down on OneSpaWorld, Adds $36 Million in Shares
According to an SEC filing dated April 13, 2026, Reinhart Partners, LLC increased its position in OneSpaWorld (NASDAQ:OSW) by 1,697,822 shares during the first quarter. The estimated transaction value, based on the average quarterly closing price, was $36.11 million. The quarter-end value of the position rose by $43.80 million, reflecting both new share purchases and price movements.The fund was a buyer of OSW, with the stake now representing 2.56% of its 13F assets under management.As of April 13, 2026, OneSpaWorld shares were trading at $24.94, up 47.32% over the past year and outperforming the S&P 500 by 17 percentage points.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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