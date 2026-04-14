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AdaptHealth a Aktie

AdaptHealth a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PU9W / ISIN: US00653Q1022

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14.04.2026 17:44:42

Reinhart Partners Loads Up on $20 Million Worth of AdaptHealth Shares

According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated April 13, 2026, Reinhart Partners increased its stake in AdaptHealth (NASDAQ:AHCO) by 1,981,198 shares during the first quarter. The estimated transaction value was $20.2 million, calculated from the average closing price over the period. The fund’s quarter-end position value in AdaptHealth rose by $39.3 million, a figure that includes both stock accumulation and price changes.Reinhart Partners' decision to add nearly 2 million shares of AdaptHealth -- roughly $20 million worth -- is a meaningful incremental purchase from a fund that has been building conviction in this name. This wasn't a new position: Reinhart already held more than 8 million shares heading into Q1, so this latest buy represents a roughly 24% increase to an already sizable stake. AdaptHealth operates in a space that has real structural tailwinds. An aging U.S. population means growing demand for home-based care solutions -- exactly the kind of recurring, insurance-reimbursed revenue stream that long-term institutional investors tend to find attractive. The company's mix of sleep therapy equipment, oxygen therapy, and diabetes management tools keeps it plugged into some of the most common chronic conditions Americans face.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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