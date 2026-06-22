22.06.2026 15:28:02

Reinsurance Group Of America CFO Axel Andr Steps Down, Laura Cockrill Named Replacement

(RTTNews) - Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA), a life and health reinsurer, Monday announced that its Chief Financial Officer, Axel Andr, will leave the company on July 17, to pursue a new opportunity.

He will be replaced by Laura Cockrill, effective immediately.

Cockrill has been with the reinsurer for more than 25 years and was its Deputy Chief Financial Officer previously. Prior to this role, she was the Chief Financial Officer for the Americas region. In pre-market activity, RGA shares were trading at $210.15, down 0.14% on the New York Stock Exchange.

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