Reinsurance Group Of America Inc Reveals Increase In Q1 Income

(RTTNews) - Reinsurance Group Of America Inc (RGA) reported a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line came in at $330 million, or $4.98 per share. This compares with $286 million, or $4.27 per share, last year.

Excluding items, Reinsurance Group Of America Inc reported adjusted earnings of $462 million or $6.97 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 23.4% to $6.49 billion from $5.26 billion last year.

Reinsurance Group Of America Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $330 Mln. vs. $286 Mln. last year. -EPS: $4.98 vs. $4.27 last year. -Revenue: $6.49 Bln vs. $5.26 Bln last year.