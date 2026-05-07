Reinsurance Group America Aktie
WKN DE: A0RC70 / ISIN: US7593516047
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07.05.2026 23:26:58
Reinsurance Group Of America Inc Reveals Increase In Q1 Income
(RTTNews) - Reinsurance Group Of America Inc (RGA) reported a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $330 million, or $4.98 per share. This compares with $286 million, or $4.27 per share, last year.
Excluding items, Reinsurance Group Of America Inc reported adjusted earnings of $462 million or $6.97 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 23.4% to $6.49 billion from $5.26 billion last year.
Reinsurance Group Of America Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $330 Mln. vs. $286 Mln. last year. -EPS: $4.98 vs. $4.27 last year. -Revenue: $6.49 Bln vs. $5.26 Bln last year.
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