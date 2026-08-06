Reinsurance Group Of America Inc Reveals Increase In Q2 Income

(RTTNews) - Reinsurance Group Of America Inc (RGA) reported a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $462 million, or $7.01 per share. This compares with $180 million, or $2.70 per share, last year.

Excluding items, Reinsurance Group Of America Inc reported adjusted earnings of $586 million or $8.89 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 18.5% to $6.637 billion from $5.599 billion last year.

Reinsurance Group Of America Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $462 Mln. vs. $180 Mln. last year. -EPS: $7.01 vs. $2.70 last year. -Revenue: $6.637 Bln vs. $5.599 Bln last year.