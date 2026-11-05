Reinsurance Group America Aktie
WKN DE: A0RC70 / ISIN: US7593516047
|
05.11.2026 23:40:27
Reinsurance Group Of America Q3 Profit Rises
(RTTNews) - Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA) on Thursday reported an increase in profit for the third quarter, as premiums increased 25 percent.
Net income available to RGA shareholders rose to $456 million, or $6.92 per share, from $253 million, or $3.81 per share, in the prior-year quarter.
Adjusted operating income increased to $558 million, or $8.49 per share, compared with $310 million, or $4.66 per share, a year earlier.
Consolidated net premiums climbed 25 percent to $5.35 billion from $4.28 billion. The latest quarter included approximately $800 million in single-premium pension risk transfer transactions in the U.S. Financial Solutions business, compared with no contribution from such transactions in the year-ago quarter.
The company's board declared a regular quarterly dividend of $0.98 per share, payable December 1, 2026, to shareholders of record as of November 17, 2026.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Reinsurance Group America Inc
|
04.11.26
|Ausblick: Reinsurance Group America präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: Reinsurance Group America stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: Reinsurance Group America stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Reinsurance Group America präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Reinsurance Group America präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Reinsurance Group America Inc
Aktien in diesem Artikel
|Reinsurance Group America Inc
|232,80
|-1,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFurcht vor KI-Regulierung: ATX und DAX büßen Gewinne letztlich ein -- Wall Street schließlich stark unter Druck -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sowie beim DAX waren zunächst teils kräftige Gewinne zu sehen, bevor beide Börsenbarometer ins Minus fielen. An der Wall Street ging es ebenso stark nach unten. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.