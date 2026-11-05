Reinsurance Group Of America Q3 Profit Rises

(RTTNews) - Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA) on Thursday reported an increase in profit for the third quarter, as premiums increased 25 percent.

Net income available to RGA shareholders rose to $456 million, or $6.92 per share, from $253 million, or $3.81 per share, in the prior-year quarter.

Adjusted operating income increased to $558 million, or $8.49 per share, compared with $310 million, or $4.66 per share, a year earlier.

Consolidated net premiums climbed 25 percent to $5.35 billion from $4.28 billion. The latest quarter included approximately $800 million in single-premium pension risk transfer transactions in the U.S. Financial Solutions business, compared with no contribution from such transactions in the year-ago quarter.

The company's board declared a regular quarterly dividend of $0.98 per share, payable December 1, 2026, to shareholders of record as of November 17, 2026.