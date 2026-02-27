Reinvent Technology Partners Cons of 1 A legte Quartalsergebnis vor

Reinvent Technology Partners Cons of 1 A lud am 25.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,14 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Reinvent Technology Partners Cons of 1 A ein EPS von -0,340 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 51300 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 30,8 Millionen USD ausgewiesen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,130 USD. Im Vorjahr waren -0,870 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 38057,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,14 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 53,42 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at