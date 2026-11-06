Reinvent Technology Partners Cons of 1 A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Reinvent Technology Partners Cons of 1 A lud am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,22 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,480 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 55,1 Millionen USD – ein Plus von 144,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Reinvent Technology Partners Cons of 1 A 22,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at