Reinvent Technology Partners Cons of 1 A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Reinvent Technology Partners Cons of 1 A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,48 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,210 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22,6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 75133,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.

