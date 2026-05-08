Reinvent Technology Partners Cons of 1 A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Reinvent Technology Partners Cons of 1 A gab am 05.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at