Reinvent Technology Partners Y Cons of 1 A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Reinvent Technology Partners Y Cons of 1 A hat am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,14 USD gegenüber -0,110 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde auf 2,0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at