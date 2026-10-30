Reinvent Technology Partners Y Cons of 1 A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Reinvent Technology Partners Y Cons of 1 A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,12 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 3,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 200 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at