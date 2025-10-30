Reinvent Technology Partners Y Cons of 1 A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Reinvent Technology Partners Y Cons of 1 A stellte am 28.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Reinvent Technology Partners Y Cons of 1 A ein Ergebnis je Aktie von -0,130 USD vermeldet.

