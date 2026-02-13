Reinvent Technology Partners Y Cons of 1 A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Reinvent Technology Partners Y Cons of 1 A hat am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,11 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,110 USD je Aktie gewesen.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,440 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Reinvent Technology Partners Y Cons of 1 A -0,460 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at