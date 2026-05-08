Reinvent Technology Partners Y Cons of 1 A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Reinvent Technology Partners Y Cons of 1 A gab am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Reinvent Technology Partners Y Cons of 1 A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,11 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,120 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at