Reinvent Technology Partners Z Cons of 1 A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Reinvent Technology Partners Z Cons of 1 A hat am 05.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 3,77 USD. Im letzten Jahr hatte Reinvent Technology Partners Z Cons of 1 A einen Gewinn von -0,340 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 120,6 Millionen USD gegenüber 95,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

