27.02.2026 06:31:29
Reinvent Technology Partners Z Cons of 1 A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Reinvent Technology Partners Z Cons of 1 A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Reinvent Technology Partners Z Cons of 1 A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,23 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,78 USD je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 120,4 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 101,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 2,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,640 USD je Aktie generiert.
Der Jahresumsatz wurde auf 468,60 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 372,10 Millionen USD umgesetzt worden waren.
