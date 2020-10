Reiseverband fordert rasche Klarstellung bei Lockdown-Hilfen

BERLIN (Dow Jones)--Der Reiseverband hat mehr Klarheit über die Vergabe der angekündigten Finanzhilfen für den neuerlichen Teil-Lockdown gefordert. "Überlebenswichtig ist jetzt, dass die Umsatzerstattung schnell und unbürokratisch erfolgt", sagte der Präsident des Deutschen Reiseverbands (DRV), Norbert Fiebig. Allerdings müsse die Bundesregierung rasch klarstellen, aus welchen Topf sie die 10 Milliarden Euro für Umsatzausfälle erstatten wolle. "Diese notwendige Zahlung darf nicht zu Lasten der ebenso dringend benötigten Überbrückungshilfen III finanziert werden."

Das angekündigte Übernachtungsverbot für innerdeutsche touristische Reisen sei für die Branche "ein schwerer Schlag und für die Kunden sehr bedauerlich", betonte Fiebig. Viele Anbieter hätten bereits in den vergangenen Monaten aufgegeben. "Durch die neuen Maßnahmen werden weitere gezwungen sein, ihr Geschäft einzustellen."

Grundsätzlich begrüßte der Verband die Ankündigung der Regierung, die durch den Lockdown verursachten Umsatzausfälle bis zu 75 Prozent zu erstatten, aber als richtigen und wichtigen Schritt. "Denn die Reisewirtschaft gehört de facto seit Monaten zu den Branchen ohne nennenswerte Umsätze, weshalb sie in jeden Fall in den Wirkungsbereich einer solchen Regelung gehört", so der DRV-Präsident. "Diese existenzbedrohende Situation wird durch den Lockdown im November nun nochmals deutlich verschärft." Neben den Unterstützungsmaßnahmen sei es wichtig, durch ein EU-weit gültiges intelligentes und risikobasiertes Covid-Testregime eine Perspektive für die Wiederaufnahme des Geschäfts zu haben.

