Commerzbank Aktie

Commerzbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

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25.04.2026 13:25:13

"Reißerische Aufmachung": Bafin verbietet Unicredit Anti-Commerzbank-Anzeigen

Man habe eine "positive Vision" von der gemeinsamen Zukunft vermitteln wollen, sagt die Unicredit. Die Botschaft scheint nicht verfangen zu haben - zumindest bei der deutschen Finanzaufsicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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