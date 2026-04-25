Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
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25.04.2026 13:25:13
"Reißerische Aufmachung": Bafin verbietet Unicredit Anti-Commerzbank-Anzeigen
Man habe eine "positive Vision" von der gemeinsamen Zukunft vermitteln wollen, sagt die Unicredit. Die Botschaft scheint nicht verfangen zu haben - zumindest bei der deutschen Finanzaufsicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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