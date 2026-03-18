Reit 1 stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Reit 1 hat am 15.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,89 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,980 ILS je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Reit 1 im vergangenen Quartal 128,7 Millionen ILS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Reit 1 117,6 Millionen ILS umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 2,52 ILS. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,50 ILS je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 509,87 Millionen ILS vermeldet. Im Vorjahr hatte Reit 1 453,64 Millionen ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at