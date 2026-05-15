Reit 1 stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Reit 1 hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,34 ILS gegenüber 0,460 ILS im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 125,0 Millionen ILS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 118,5 Millionen ILS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at