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13.08.2026 06:31:29
Reit 1 stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Reit 1 stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,74 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,04 ILS je Aktie generiert.
Umsatzseitig standen 130,8 Millionen ILS in den Büchern – ein Minus von 0,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Reit 1 131,0 Millionen ILS erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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