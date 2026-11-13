Reit 1: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Reit 1 präsentierte in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 ILS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,140 ILS je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 138,6 Millionen ILS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Reit 1 131,6 Millionen ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at