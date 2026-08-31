Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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31.08.2026 14:54:01
REIT ETF Investing in 2026: Going Global With REET vs. SCHH's U.S. Focus
Schwab U.S. REIT ETF (NYSEMKT:SCHH) provides low-cost, concentrated exposure to domestic real estate, while iShares Global REIT ETF (NYSEMKT:REET) offers a broader, international portfolio with a higher historical distribution yield.Real estate investment trusts (REITs) allow investors to gain exposure to income-producing property without the burdens of direct management. While both funds share a sector focus, their geographic boundaries and fee structures create distinct paths for those seeking either pure domestic exposure or global diversification.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from monthly returns over the available fund history (up to five years). The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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