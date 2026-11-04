Reitir fasteignafelag hf: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Reitir fasteignafelag hf lud am 02.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 ISK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Reitir fasteignafelag hf ein EPS von 4,30 ISK je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Reitir fasteignafelag hf 5,00 Milliarden ISK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,63 Milliarden ISK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at