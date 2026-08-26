Reitir fasteignafelag hf hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Reitir fasteignafelag hf veröffentlichte am 24.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,00 ISK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,40 ISK je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 5,07 Milliarden ISK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Reitir fasteignafelag hf 4,47 Milliarden ISK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at