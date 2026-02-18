Reitir fasteignafelag hf präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Reitir fasteignafelag hf ließ sich am 16.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Reitir fasteignafelag hf die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Reitir fasteignafelag hf hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,70 ISK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,90 ISK je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,81 Milliarden ISK, während im Vorjahreszeitraum 4,32 Milliarden ISK ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 16,00 ISK. Im Vorjahr hatte Reitir fasteignafelag hf 21,60 ISK je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Reitir fasteignafelag hf 18,22 Milliarden ISK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,78 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 16,44 Milliarden ISK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at