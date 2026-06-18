Reitmans Canada hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Reitmans Canada äußerte sich am 16.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,13 CAD gegenüber -0,200 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 160,1 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 158,9 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at