:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
02.03.2026 04:09:13
Reits that don’t trade well should be privatised, or sell assets and be liquidated
Post selling One Raffles Place, OUE Reit should be privatised or divest the rest of its propertiesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
