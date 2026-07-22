Reiwa Accounting: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Reiwa Accounting hat am 21.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 9,68 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Reiwa Accounting noch ein Gewinn pro Aktie von 6,53 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,30 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,52 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at