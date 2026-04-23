23.04.2026 06:31:29

Reiwa Accounting: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Reiwa Accounting hat am 22.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 15,60 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Reiwa Accounting 10,57 JPY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Reiwa Accounting 1,73 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,45 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Reiwa Accounting hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 37,81 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 26,96 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 5,71 Milliarden JPY – ein Plus von 14,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Reiwa Accounting 4,98 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

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